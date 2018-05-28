Польща готова заплатити до $2 мільярдів за створення військової бази США на своїй території
Міністерство оборони Польщі пропонує Сполученим Штатам розмістити на території країни на постійній основі бронетанкову дивізію, на створення американської військової бази країна готова виділити 1,5-2 мільярдів доларів.
Про це повідомляє портал Оnet. Міністерство оборони підготувало документ «Пропозицію про постійну присутність США в Польщі». Зазначається, що документ є загальнодоступним. Як пояснює міністерство, він був створений «у рамках заходів, спрямованих на поглиблення оборонного співробітництва з США, включаючи збільшення присутності американських військ в Польщі».
Матеріал був відправлений в урядові установи США, Конгрес і провідні американські аналітичні центри. Він містить детальну інформацію про проведені польсько-американські переговори, включаючи фінансові пропозиції. «Польща зобов'язалася внести 1,5-2 млрд доларів США для покриття витрат на сприяння розміщення однієї бронетанкової дивізії США або еквівалентних сил у Польщі», - пишуть автори документа.
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Вони також рахують, як ці кошти можуть бути використані, у тому числі для будівництва і оновлення військової, комунікаційної та соціальної інфраструктури, яка буде служити як солдатам США, так і місцевим громадам.
Автори документа описують геополітичний фон у Центральній і Східній Європі і вказують на зростаючу загрозу з боку Росії.
"Як приклад, вони вторглися в Грузію в 2008 році і в Україну у 2014 році. На їхню думку, Кремль порушив угоду Росія-НАТО 1997 року", - сказано в повідомленні.
Польська сторона також вважає, що однією з головних гарячих точок в регіоні може бути так званий "Сувалкський коридор". Це гіпотетичний сухопутний коридор довжиною близько 100 кілометрів (60 миль), який міг би з'єднати територію Білорусі з Калінінградською областю Росії. В даний час по цій території проходить кордон Польщі з Литвою.
"Радіо Свобода" зазначає, що в документі йдеться, що головна мета пропозиції – "стримування зростання та небезпечної позиції Росії, яка загрожує Європі". Повідомляється, що базу можуть розмістити в "Сувалкському коридорі".
В додатку до документа у відкритому доступі розміщені карти із зазначенням можливих місць розміщення бази, військових об'єктів, а також шкіл, лікарень та інших об'єктів інфраструктури. Опозиція розкритикувала подібне звернення, заявивши про "непрофесіоналізм" творців документа. Крім того, в розробці документа не брав участь МЗС Польщі.
Раніше повідомлялося, що США перекидають в Східну Європу тисячі танків.