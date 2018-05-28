Польща готова заплатити до $2 мільярдів за створення військової бази США на своїй території

Автори документа описують геополітичний фон у Центральній і Східній Європі і вказують на зростаючу загрозу з боку Росії.

Міністерство оборони Польщі пропонує Сполученим Штатам розмістити на території країни на постійній основі бронетанкову дивізію, на створення американської військової бази країна готова виділити 1,5-2 мільярдів доларів.

Про це повідомляє портал Оnet. Міністерство оборони підготувало документ «Пропозицію про постійну присутність США в Польщі». Зазначається, що документ є загальнодоступним. Як пояснює міністерство, він був створений «у рамках заходів, спрямованих на поглиблення оборонного співробітництва з США, включаючи збільшення присутності американських військ в Польщі».

Матеріал був відправлений в урядові установи США, Конгрес і провідні американські аналітичні центри. Він містить детальну інформацію про проведені польсько-американські переговори, включаючи фінансові пропозиції. «Польща зобов'язалася внести 1,5-2 млрд доларів США для покриття витрат на сприяння розміщення однієї бронетанкової дивізії США або еквівалентних сил у Польщі», - пишуть автори документа.

Читайте такожМЗС РФ обурене висилкою з Польщі росіян, які підігрівали антиукраїнські настрої

Вони також рахують, як ці кошти можуть бути використані, у тому числі для будівництва і оновлення військової, комунікаційної та соціальної інфраструктури, яка буде служити як солдатам США, так і місцевим громадам.

Автори документа описують геополітичний фон у Центральній і Східній Європі і вказують на зростаючу загрозу з боку Росії.

"Як приклад, вони вторглися в Грузію в 2008 році і в Україну у 2014 році. На їхню думку, Кремль порушив угоду Росія-НАТО 1997 року", - сказано в повідомленні.

Польська сторона також вважає, що однією з головних гарячих точок в регіоні може бути так званий "Сувалкський коридор". Це гіпотетичний сухопутний коридор довжиною близько 100 кілометрів (60 миль), який міг би з'єднати територію Білорусі з Калінінградською областю Росії. В даний час по цій території проходить кордон Польщі з Литвою.

"Радіо Свобода" зазначає, що в документі йдеться, що головна мета пропозиції – "стримування зростання та небезпечної позиції Росії, яка загрожує Європі". Повідомляється, що базу можуть розмістити в "Сувалкському коридорі".

В додатку до документа у відкритому доступі розміщені карти із зазначенням можливих місць розміщення бази, військових об'єктів, а також шкіл, лікарень та інших об'єктів інфраструктури. Опозиція розкритикувала подібне звернення, заявивши про "непрофесіоналізм" творців документа. Крім того, в розробці документа не брав участь МЗС Польщі.

Раніше повідомлялося, що США перекидають в Східну Європу тисячі танків.