Глава МЗС Латвії: Якщо Росія отримає "Містраль" - це стане ганьбою для Євросоюзу

Це стало б ганьбою для Європейського союзу, якщо б Росія отримала "Містраль".

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс, повідомляє Європейська правда з посиланням на латвійське видання Diena.

"Для Латвії є неприйнятним є те, що країни ЄС планували постачати до РФ військове обладнання або кораблі "Містраль" - зазначив він.

"Думаю, це було б досить незвично... і було б ганьбою для ЄС, якщо б вертольотоносець "Севастополь", побудований в ЄС, зайшов у порт Севастополя", - додав глава латвійського МЗС.

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Крім того, він зазначив, що з точки зору Латвії, посилення санкцій щодо РФ не є самоціллю і цей варіант повинен бути реалізований, якщо інші засоби не спрацюють, і переговори не принесуть результатів.

Нагадаємо, президент Франції Франсуа Олланд підтримав рішення про заморожування передачі "Містраля" Росії.

Раніше глава МЗС Франції Лоран Фабіус заявив, що умови, необхідні для передачі Францією в РФ першого вертольотоносця "Містраль", досі не виконані.

Російські ЗМІ з посиланням на дипломатичне джерело писали, що Франція може передати Росії перший вертольотоносець типу "Містраль" під назвою "Владивосток" 27 листопада.