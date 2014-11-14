Росія не отримає "Містраль" вчасно

Про це повідомив «Ведомостям» представник компанії.

Раніше пропозицію взяти участь у церемонії в цей день було відправлено французькою компанією DCNS (з нею у «Рособоронекспорту» в 2011 р. був підписаний контракт на будівництво двох вертольотоносців на суму 1,2 млрд євро) на ім'я гендиректора російського держпосередника Анатолія Ісайкіна. Однак слідом за цим офіційні французькі представники заявили, що час для передачі корабля Росії ще не настав - рішення затримати передачу через конфлікт в Україні прийняв у вересні президент Франсуа Олланд. А менеджер DCNS Ів Дестефані, який відповідав за проект і направив запрошення в Москву, був звільнений.

Втім, за словами джерела, близького до «Рособоронекспорту», жодних паперів про скасування церемонії теж досі не надійшло.

Два російських екіпажі, які пройшли навчання в Сен-Назері, залишаються у Франції і про дату їх відкликання поки говорити передчасно, сказавло джерело, близьке до російського Міноборони. При цьому російська сторона, за його словами, готова як до передачі корабля, так і до судового процесу, якщо «Містраль» не буде передано у строк. Контракт допускає затримку передачі без наслідків до початку 2015 р.

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Американські конгресмени неодноразово зверталися до Франції з пропозицією передати «Владивосток» НАТО, а на початку листопада у французьких ЗМІ повідомлялося, що корабель може зацікавити Канаду. Однак, за словами менеджера Об'єднаної суднобудівної корпорації (субпідрядник DCNS за контрактом), на кораблі встановлено російське обладнання і кабельні мережі російського стандарту, ангар адаптований під російські вертольоти. Для переробки вертольотоносця під вимоги західних флотів доведеться все це демонтувати і фактично наситити корабель обладнанням заново, що обійдеться досить недешево.

На думку експерта Центру аналізу стратегій і технологій Костянтина Макієнка, через це виконати побажання американських конгресменів навряд чи вийде. Якщо ембарго Олланда так і не буде знято, то кораблі швидше за все на час судового процесу доведеться утримувати за рахунок DCNS, при цьому сам судовий процес такого роду, як показує досвід, може тривати роками, а свою репутацію незалежно від результату справи на ринку озброєнь Індії та інших країн Азії Франція вже підірвала.