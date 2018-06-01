У Росії вітер зніс надувний батут: двоє дітей отримали серйозні травми
16:50, 01 червня 2018Світ
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У однієї дівчинки перелом черепа, у іншої - забій тазу.
У Росії сильний вітер зніс дитячий батут / скріншот
У місті Знаменськ Астраханської області Росії сильний вітер зніс дитячий надувний батут.
В результаті події, двоє дітей, які стрибали у цей час на батуті, отримали серйозні травми, повідомляє Telegram-канал Mash.
"У Знаменську вітер зніс і перевернув надувний батут. В цей час там стрибали 5-річна Соня і 8-річна Уляна. У однієї перелом черепа, у іншої - забій тазу", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що батут був погано закріплений для такого вітру.
Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Одесі дитина зламала хребет, стрибаючи на батуті.
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