У Росії вітер зніс надувний батут: двоє дітей отримали серйозні травми

У однієї дівчинки перелом черепа, у іншої - забій тазу.

У місті Знаменськ Астраханської області Росії сильний вітер зніс дитячий надувний батут.

В результаті події, двоє дітей, які стрибали у цей час на батуті, отримали серйозні травми, повідомляє Telegram-канал Mash.

"У Знаменську вітер зніс і перевернув надувний батут. В цей час там стрибали 5-річна Соня і 8-річна Уляна. У однієї перелом черепа, у іншої - забій тазу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що батут був погано закріплений для такого вітру.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Одесі дитина зламала хребет, стрибаючи на батуті.