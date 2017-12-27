Небезпечні ігри: дитина зламала хребет в розважальному комплексі Одеси

В Одесі поліція почала розслідування за фактом отримання тяжкої травми 9-річною дитиною в розважальному комплексі.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в Київський відділ поліції Одеси надійшло повідомлення про те, що 9-річна дівчинка впала з батута в дитячому розважальному комплексі.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що внаслідок падіння дівчинка дістала травму у вигляді закритого перелому хребта. Дитину госпіталізовано.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як уточнив представник главку, НП сталася 24 грудня о дитячому батутному центрі Sky Park, розташованому на Люстдорфській дорозі.

Як повідомляв УНІАН, у місті Сан-Антоніо, що в Техасі, під час затримання поліцейський випадково застрелив шестирічного хлопчика.