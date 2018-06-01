Новим прем'єр-міністром Іспанії став Педро Санчес

Вотум недовіри уряду Маріано Рахоя висловила абсолютна більшість депутатів.

Новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту Іспанії передає "Європейська правда".

Як зазначається, враховуючи те, що вотум недовіри уряду Маріано Рахоя висловила абсолютна більшість депутатів, кандидатура Санчеса вважається "отримала довіру парламенту" у відповідності зі статтею 99 Конституції Іспанії.

Офіційно на посаду прем'єра Санчеса призначить король.

"Глава держави Феліпе VI, відповідальний за призначення нового президента уряду Педро Санчеса", - йдеться в повідомленні на сайті іспанського парламенту.

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Питання висловлення недовіри уряду Маріано Рахоя, який перебував на посаді з кінця 2011 року, в парламенті підняли через рішення суду у гучній справі про масштабної корупції, пов'язаної з правлячою "Народною партією".

Нагадаємо, 24 травня іспанський суд засудив бізнесменів і колишніх політиків до великих термінів ув'язнення і штрафів за участь у схемі відкатів за контракти, які допомагали фінансувати правлячу Народну партію".