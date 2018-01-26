Уряд Іспанії хоче оскаржити в суді кандидатуру Пучдемона на посаду очільника Каталонії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой має намір оскаржити в Конституційному суді країни можливе призначення відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона главою каталонського уряду.

Про це заявила в четвер, 25 січня, віце-прем'єрка країни Сорая Саенс де Сантамаріа, повідомляє DW.

Іспанський уряд має передати на розгляд суду оприлюднену в понеділок, 22 січня, резолюцію спікера каталонського парламенту Роже Торрена з пропозицією кандидатури Пучдемона на посаду глави женералітету. Згідно із законодавством Іспанії, Пучдемон не може претендувати на посаду глави місцевого уряду до тих пір, поки з нього не зняті обвинувачення у сепаратизмі.

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Нагадаємо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемоннаполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Між тим, іспанська прокуратура знову вимагає ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.

Як повідомлялося, у Каталонії минулого місяця пройшли позачергові вибори до регіонального парламенту, які завершилися перемогою прихильників незалежності регіону.