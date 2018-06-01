Збитого в Афганістані радянського льотчика знайшли живим через 30 років
Збитий 30 років тому в Афганістані радянський військовий льотчик, який досі вважався зниклим безвісти, виявився живим.
Про це повідомив керівник Спілки десантників Росії, Герой Радянського Союзу генерал-полковник Валерій Востротін. Знайдений чоловік перебуває в Афганістані, передає "РИА Новости".
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Востротін не назвав імені і прізвища льотчика, пославшись на конфіденційність інформації.
Він також повідомив, що це питання обговорювалося з представниками Афганістану.
"Ця новина з розряду неординарних... Як кажуть самі ветерани-афганці, дивно навіть не те, що льотчик зміг залишитися живим після падіння збитого літака, а те, що впродовж десятків років про нього не надійшло жодної інформації", — розповів заступник керівника ветеранської організації "Бойове братство" В'ячеслав Калінін.
Раніше в Афганістані учасники однієї з експедицій випадково наткнулися на колишнього бранця, який вже не пам'ятає української мови і забув своє ім'я. Через перекладачів чоловік сказав лише, що родом з Волині.