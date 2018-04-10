Забув своє ім'я і мову: в Афганістані випадково знайшли українця, який зник 30 років тому (відео)

21:09, 10 квітня 2018
Суспільство
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Теги: #Афганістан