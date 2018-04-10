Забув своє ім'я і мову: в Афганістані випадково знайшли українця, який зник 30 років тому (відео)

Матір солдата з Волині поставила йому пам'ятник на цвинтарі, але він виявився живим.

В Афганістані учасники однієї з експедицій випадково натрапили на колишнього полоненого, який уже не пам'ятає української мови і свого імені. Через перекладачів чоловік сказав лише, що родом з Волині. На відео жителі села Нова Глуша впізнали свого земляка, повідомляє ТСН.

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