Джоан Роулінг напише нову дитячу книгу

18:11, 01 червня 2018
Світ
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Джоан Роулінг / REUTERS

Про це повідомляє Daily mail. За книгу вона планувала сісти вже цілих 6 років і вона не буде ставитися до світу Гаррі Поттера. Також Роулінг вже пише сценарій до третьої частини фільму «Фантастичні тварини і де вони мешкають» — пріквела кіносерії про Гаррі Поттера.

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Як повідомлялося, Роулінг вибачилася за смерть ельфа Доббі, який був убитий в сьомій книзі про "Гаррі Поттера".

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Теги: #Джоан Роулінг#Гаррі Поттер