Джоан Роулінг напише нову дитячу книгу
18:11, 01 червня 2018Світ
276 0
Також Роулінг вже пише сценарій до третьої частини фільму "Фантастичні тварини і де вони мешкають".
Джоан Роулінг / REUTERS
Авторка книжкової саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг має намір написати нову дитячу книжку для дітей.
Про це повідомляє Daily mail. За книгу вона планувала сісти вже цілих 6 років і вона не буде ставитися до світу Гаррі Поттера. Також Роулінг вже пише сценарій до третьої частини фільму «Фантастичні тварини і де вони мешкають» — пріквела кіносерії про Гаррі Поттера.
Читайте такожДжоан Роулінг стала найбільш високооплачуваним письменником 2017 року - Forbes
Як повідомлялося, Роулінг вибачилася за смерть ельфа Доббі, який був убитий в сьомій книзі про "Гаррі Поттера".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter