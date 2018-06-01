Джоан Роулінг напише нову дитячу книгу

Також Роулінг вже пише сценарій до третьої частини фільму "Фантастичні тварини і де вони мешкають".

Авторка книжкової саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг має намір написати нову дитячу книжку для дітей.

Про це повідомляє Daily mail. За книгу вона планувала сісти вже цілих 6 років і вона не буде ставитися до світу Гаррі Поттера. Також Роулінг вже пише сценарій до третьої частини фільму «Фантастичні тварини і де вони мешкають» — пріквела кіносерії про Гаррі Поттера.

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Як повідомлялося, Роулінг вибачилася за смерть ельфа Доббі, який був убитий в сьомій книзі про "Гаррі Поттера".