Джоан Роулінг вибачилася за смерть Доббі

Джоан Роулінг щорічно приносить вибачення за смерть когось із персонажів "Гаррі Поттера".

Популярна письменниця Джоан Роулінг вибачилася за смерть будинкового ельфа Доббі, який був убитий в сьомій книзі про "Гаррі Поттера".

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Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

"Ось і знову річниця.Цього року я приношу вибачення за те, що вбила того, хто не помер під час битви за Хогвартс, але віддав своє життя, рятуючи людей, що виграли її. Я кажу, звичайно, про Доббі, домового ельфа", - написала Роулінг.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf. — J. K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2018

Зазначимо, що щорічно 2 травня, у день Битви за Хогвартс, головного протистояння всесвіту Гаррі Поттера, письменниця приносить вибачення за смерть когось із персонажів.

У 2017 році Роулінг вибачилася за смерть Северуса Снейпа.

Доббі - це домашній ельф сім'ї Малфоя, отримав свободу завдяки Гаррі Поттеру.

Відео: SirDobby276

Він був убитий в сьомій книзі поттеріани від руки Беллатріси Лестранж, рятуючи Гаррі Поттера і його друзів з полону в маєтку Малфоя.

Сцена смерті Доббі / Відео: Leizart