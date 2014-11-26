У Чехії міністри розкритикували проросійські заяви президента щодо України

Як повідомляє Радіо Свобода, так він відреагував на прес-конференції у Празі на заяву президента Чехії Мілоша Земана, що Україна не повинна ставати членом НАТО, має залишатися нейтральною і зазнати «фінляндизації» (під цим словом зазвичай розуміють відмову країни від частини суверенітету на користь сильного сусіда задля того, щоб той не позбавив її всього суверенітету».

Читайте такожЧехія бере до уваги позицію української сторони про "неприйнятні заяви Земана" – МЗСНа цій же прес-конференції міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, який перебував у Чехії з візитом, висловив сподівання, що вже минули часи, коли одні країни вказували іншим, що робити, повідомляє чеське агентство ЧТК. Саме Україна була однією з головних тем розмови міністрів.

Крім того, повідомляє агентство, позицію Земана щодо України відкинув віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Чехії Андрей Бабіш.

25 листопада Земан, перебуваючи з візитом у Казахстані, повторив позицію Росії щодо невступу України до НАТО і висловився за її «фінляндизацію».

Раніше Земан вже виступав із заявами, що відповідають лінії Кремля чи наближаються до неї. Найгучнішою стала його заява на російському телебаченні, що «в Україні просто громадянська війна», тому не потрібно займатися «якимись думками про підтримку, зокрема економічну підтримку України» за цих умов.

У відповідь на ті слова президента міністр закордонних справ Чехії Заоралек наголосив, що в його країні за зовнішню політику відповідає уряд, а президент зобов’язаний офіційно її дотримуватися.