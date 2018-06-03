Клуб диктаторів: Асад розповів про плани "розвивати дружбу" з Кім Чен Ином

08:44, 03 червня 2018
Світ
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Башар Асад / REUTERS

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Як передає РБК, про це він заявив під час церемонії вручення вірчих грамот новим послом КНДР в Сирії. «У майбутньому я відвідаю Північну Корею і зустрінуся з її верховним керівником Кім Чен Ином», - запевнив Асад. При цьому розповів про свою переконаність у тому, що «Кім Чен Ин досягне своєї остаточної мети і здійснить об'єднання Корей».

«Сирійський уряд і надалі буде підтримувати політику керівництва КНДР і продовжить зміцнювати і розвивати дружні відносини з Північною Кореєю», - заявив глава Сирії.

Як повідомляв УНІАН, раніше США засудили визнання Сирією Абхазії і Південної Осетії.

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Теги: #Башар Асад