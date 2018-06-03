У Берліні поліцейський відкрив стрілянину в соборі

19:22, 03 червня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє BBC.

Згідно з інформацією, офіцер намагався поцілити в ноги.

"У Берлінському соборі пролунав постріл", - повідомила прес-служба поліції.

Поліція не пов'язує інцидент із терористичною діяльністю.

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Теги: #стрілянина#Берлін