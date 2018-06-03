У Берліні поліцейський відкрив стрілянину в соборі
19:22, 03 червня 2018Світ
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Поліція не пов'язує інцидент із терористичною діяльністю.
Ілюстрація REUTERS
Озброєні правоохоронці оточили Берлінський собор після того як всередині будівлі офіцер поліції стріляв у людину.
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Про це повідомляє BBC.
Згідно з інформацією, офіцер намагався поцілити в ноги.
"У Берлінському соборі пролунав постріл", - повідомила прес-служба поліції.
Поліція не пов'язує інцидент із терористичною діяльністю.
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