У Берліні поліцейський відкрив стрілянину в соборі

Поліція не пов'язує інцидент із терористичною діяльністю.

Озброєні правоохоронці оточили Берлінський собор після того як всередині будівлі офіцер поліції стріляв у людину. Читайте такожУ Німеччині озброєний ножем чоловік напав на пасажирів поїзда Про це повідомляє BBC. Згідно з інформацією, офіцер намагався поцілити в ноги. "У Берлінському соборі пролунав постріл", - повідомила прес-служба поліції. Поліція не пов'язує інцидент із терористичною діяльністю.

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