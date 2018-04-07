У Німеччині фургон в'їхав у натовп пішоходів, є жертви (відео)

У поліції повідомили, що водій автомобіля покінчив життя самогубством.

У німецькому місті Мюнстер фургон в'їхав у натовп пішоходів, є жертви.

Як повідомляє ВВС, наразі правоохоронці поки не називають точну кількість загиблих.

Крім того, за інформацією поліції, близько 30 осіб травмовано.

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Місцевих жителів просять уникати цього району. На місці інциденту ведеться спецоперація.

За словами речника правоохоронців, після скоєння наїзду ймовірний нападник - водій транспортного засобу застрелився.

Також видання Rheinische Post повідомляє, що внаслідок наїзду загинули троє осіб, ще 30 отримали поранення різної тяжкості, пише ТСН.ua.

Зазначається, що шестеро осіб перебувають у дуже важкому стані із небезпечними для життя травмами. Поліція розшукує ще двох ймовірних підозрюваних.

Серед версій, які розглядає поліція, є й терористичний акт.

#Munster#Germania: furgone piomba su folla,almeno 3 morti e 30 https://t.co/NtP5KwMsep polizia parla di atto di #terrorismo. Sgomberato il centro cittadino pic.twitter.com/WwWJEB82zA — Atlantide (@Atlantide4world) April 7, 2018

Як повідомляв УНІАН, останнім часом наїзди вантажівок на натовпи у різних містах світу стали досить частим явищем. Так, тільки у Німеччині спочатку у грудні 2016 року в Берліні вантажівка в'їхала у натовп на різдвяному ярмарку. В результаті загинули 12 людей, ще 49 отримали поранення. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Через кілька місяців на південному заході Німеччини у Гейдельберзі автомобіль врізався в натовп на центральній площі міста, троє людей зазнали травм.