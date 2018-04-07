У Німеччині фургон в'їхав у натовп пішоходів, є жертви (відео)

18:39, 07 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє ВВС, наразі правоохоронці поки не називають точну кількість загиблих.

Крім того, за інформацією поліції, близько 30 осіб травмовано.

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Місцевих жителів просять уникати цього району. На місці інциденту ведеться спецоперація.

За словами речника правоохоронців, після скоєння наїзду ймовірний нападник - водій транспортного засобу застрелився.

Також видання Rheinische Post повідомляє, що внаслідок наїзду загинули троє осіб, ще 30 отримали поранення різної тяжкості, пише ТСН.ua.

Зазначається, що шестеро осіб перебувають у дуже важкому стані із небезпечними для життя травмами. Поліція розшукує ще двох ймовірних підозрюваних. 

Серед версій, які розглядає поліція, є й терористичний акт.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом наїзди вантажівок на натовпи у різних містах світу стали досить частим явищем. Так, тільки у Німеччині спочатку у грудні 2016 року в Берліні вантажівка в'їхала у натовп на різдвяному ярмарку. В результаті загинули 12 людей, ще 49 отримали поранення. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Через кілька місяців на південному заході Німеччини у Гейдельберзі автомобіль врізався в натовп на центральній площі міста, троє людей зазнали травм.

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Теги: #Німеччина#фургон в'їхав у натовп