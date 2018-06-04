Смертоносний вулкан Фуего: десятки загиблих та сотні постраждалих (відео)

11:09, 04 червня 2018
Світ
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Головний аеропорт Гватемали Ла Аурора закрили через попіл на злітній смузі.

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Вулкан Фуего знаходиться усього за 40 км від столиці Гватемали та зовсім поряд від популярного серед туристів міста Антигуа.

Це виверження вулкана Фуего вже визнали одним з найпотужніших за останні роки.

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Теги: #вулкан#постраждалі#Гватемала#виверження вулкана