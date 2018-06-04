Смертоносний вулкан Фуего: десятки загиблих та сотні постраждалих (відео)

В Гватемалі раптово сталося потужне виверження вулкана Фуего.

Загинуло більше 20 людей, ще понад 300 постраждали. Найбільших руйнувань зазнало село Ель Родео, воно опинилося на шляху потоку лави.

Головний аеропорт Гватемали Ла Аурора закрили через попіл на злітній смузі.

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Вулкан Фуего знаходиться усього за 40 км від столиці Гватемали та зовсім поряд від популярного серед туристів міста Антигуа.

Це виверження вулкана Фуего вже визнали одним з найпотужніших за останні роки.