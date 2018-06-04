У британському парламенті закликають призупинити членство РФ в Інтерполі

На думку британських парламентарів, Росія зловживає можливостями Інтерполу для переслідування критиків Путіна.

Група британських парламентарів закликала Міністерство внутрішніх справ втрутитися в ситуацію з використанням Москвою Інтерполу для переслідування помітного критика Путіна Білла Браудера.

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Як повідомляє The Telegraph, міжпартійна група, в яку входить також глава парламентського комітету з міжнародних справ Том Тугендет, написала листа міністру закордонних справ Саджиду Джавіду, в якому закликає його затребувати припинення доступу Росії до міжнародних баз даних.

На думку парламентарів, Росія продовжує зловживати можливостями Інтерполу. РФ раніше неодноразово намагалася домогтися затримання громадянина Великобританії Білла Браудера.

Браудер – фінансист, засновник інвестфонду Hermitage Capital Management і критик Путіна, який протягом кількох років активно сприяв прийняттю «закону Магнітського».

У РФ Браудера заочно засуджено за несплату податків, хоча сам він заявляє, що його справу сфабриковано. 30 травня бізнесмен повідомив, що був заарештований поліцією Іспанії за російським запитом. Його ознайомили з його правами, після чого практично одразу відпустили.