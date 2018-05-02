Парламент Великобританії прийняв "поправку Магнітського"

Дана поправка дозволить Великобританії забороняти видачу віз і в'їзд громадянам, які причетні до корупції або грубих порушень прав людини.

Палата громад британського парламенту схвалила поправку, аналогічну "акту Магнітського", яка дозволить Великобританії забороняти видачу віз і в'їзд громадянам, які причетні до корупції або грубих порушень прав людини.

Про це повідомляє DW.

"Сьогодні важливий момент у парламенті, оскільки "поправка Магнітського", спрямована проти серйозних порушників прав людини, додана до закону про санкції. Це дозволить Сполученому Королівству діяти проти тих, хто відповідальний за серйозні правопорушення по всьому світу", - написав міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у своєму Twitter.

Important moment in Parliament today as 'Magnitsky' provisions targeted at gross human rights violators are added to Sanctions Bill. These will allow UK to act against those responsible for serious offences worldwide. UK stands up for human rights globally. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 травня 2018 р.

Зазначимо, що поправка не спрямована конкретно проти росіян, але вона прийнята в момент кризи у відносинах між Великобританією і Росією після хімічної атаки в Сослсбері проти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, в якій Лондон звинувачує Москву.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалей призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Тереза Мей запевнила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу в Сполученому Королівстві.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки. У відповідь у РФ вжили аналогічні заходи і вислали таку саму кількість дипломатів з цих країн.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.