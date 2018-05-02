Парламент Великобританії прийняв "поправку Магнітського"

07:31, 02 травня 2018
Світ
941 0
палата громад / Фото : UK Parliament

Палата громад британського парламенту схвалила поправку, аналогічну "акту Магнітського", яка дозволить Великобританії забороняти видачу віз і в'їзд громадянам, які причетні до корупції або грубих порушень прав людини.

Про це повідомляє DW.

"Сьогодні важливий момент у парламенті, оскільки "поправка Магнітського", спрямована проти серйозних порушників прав людини, додана до закону про санкції. Це дозволить Сполученому Королівству діяти проти тих, хто відповідальний за серйозні правопорушення по всьому світу", - написав міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у своєму Twitter.

Зазначимо, що поправка не спрямована конкретно проти росіян, але вона прийнята в момент кризи у відносинах між Великобританією і Росією після хімічної атаки в Сослсбері проти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, в якій Лондон звинувачує Москву.

Читайте такожБританська поліція після отруєння Скрипаля перевіряє безпеку всіх подвійних агентів з РФ

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалей призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Тереза Мей запевнила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу в Сполученому Королівстві.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки. У відповідь у РФ вжили аналогічні заходи і вислали таку саму кількість дипломатів з цих країн.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Британія#Магнітський