Конституційний суд Молдови визнав "застарілим" радянський закон про статус російської мови

01:19, 05 червня 2018
Світ
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Зобов’язання використовувати російську мову не суперечить Конституції Молдови / фото УНІАН

Як повідомляє Радіо Свобода, суд встановив, що статусові румунської мови як державної це не загрожує.

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З іншого боку, Конституційний суд Молдови відхилив запит Ліберальної партії країни про те, щоб визнати неконституційним обов’язкове використання російської мови, а також переклад та публікацію документів цією мовою.

Закон «Про функціонування мов на території Молдавської РСР» наділяв «російську мову статусом мови міжнаціонального значення», і гарантував використання української, російської, болгарської, іврит, ідиш, циганської мови, мов інших етнічних груп, що проживають на території республіки, «для задоволення національно-культурних потреб».

Нагадаємо, у Молдові 53 міста і села підписали символічну декларацію про об'єднання з Румунією.

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Теги: #Конституція#Молдова#російська мова