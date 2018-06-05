Конституційний суд Молдови визнав "застарілим" радянський закон про статус російської мови

Конституційний суд Молдови відхилив запит Ліберальної партії країни про те, щоб визнати неконституційним обов’язкове використання російської мови.

Конституційний суд Молдови 4 червня визнав "застарілим" закон 1989 року про мови в Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці.

Як повідомляє Радіо Свобода, суд встановив, що статусові румунської мови як державної це не загрожує.

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З іншого боку, Конституційний суд Молдови відхилив запит Ліберальної партії країни про те, щоб визнати неконституційним обов’язкове використання російської мови, а також переклад та публікацію документів цією мовою.

Закон «Про функціонування мов на території Молдавської РСР» наділяв «російську мову статусом мови міжнаціонального значення», і гарантував використання української, російської, болгарської, іврит, ідиш, циганської мови, мов інших етнічних груп, що проживають на території республіки, «для задоволення національно-культурних потреб».

Нагадаємо, у Молдові 53 міста і села підписали символічну декларацію про об'єднання з Румунією.