Понад півсотні міст і сіл Молдови підписали "декларацію про об'єднання з Румунією"
19:23, 24 лютого 2018Світ
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У свою чергу, президент Молдови Ігор Додон вважає, що ідея об'єднання з Румунією може призвести до громадянської війни.
Додон вважає, що ідея об'єднання з Румунією може призвести до громадянської війни \ Фото УНІАН
У Молдові 53 міста і села підписали символічну декларацію про об'єднання з Румунією.
Як повідомляє Newsmaker, у декларації йдеться про скасування держави Молдова.
Кампанію "об'єднання з Румунією" в Молдові ініціювала уніоністська громадянська платформа Acţiunea 2012. Організація планує, що в рік сторіччя об'єднання Румунії аналогічне рішення приймуть у 100 населених пунктах.
У свою чергу, президент Молдови Ігор Додон вважає, що ідея об'єднання з Румунією може призвести до громадянської війни.
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