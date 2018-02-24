Понад півсотні міст і сіл Молдови підписали "декларацію про об'єднання з Румунією"

У свою чергу, президент Молдови Ігор Додон вважає, що ідея об'єднання з Румунією може призвести до громадянської війни.

У Молдові 53 міста і села підписали символічну декларацію про об'єднання з Румунією. Як повідомляє Newsmaker, у декларації йдеться про скасування держави Молдова. Кампанію "об'єднання з Румунією" в Молдові ініціювала уніоністська громадянська платформа Acţiunea 2012. Організація планує, що в рік сторіччя об'єднання Румунії аналогічне рішення приймуть у 100 населених пунктах. У свою чергу, президент Молдови Ігор Додон вважає, що ідея об'єднання з Румунією може призвести до громадянської війни.

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