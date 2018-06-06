Білий дім назвав місце зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

01:35, 06 червня 2018
Світ
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Готель Capella на острові Сентоса / REUTERS

Про це прес-секретар Білого дому Сара Сандерс написала на своїй сторінці в Twitter.

"Зустріч між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином пройде в готелі Capella на острові Сентоса. Ми дякуємо нашим сінгапурським колегам за гостинність", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Білому домі зазначили, що перша зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 12 червня в Сінгапурі о 9:00 за місцевим часом (4.00 за київським).

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Теги: #США#КНДР#Кім Чен Ин#Дональд Трамп