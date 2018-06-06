Білий дім назвав місце зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Раніше в Білому домі назвали час першої зустрічі президента США і лідера КНДР.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться в готелі Capella, який розташований на острові Сентоса в Сінгапурі.

Про це прес-секретар Білого дому Сара Сандерс написала на своїй сторінці в Twitter.

"Зустріч між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином пройде в готелі Capella на острові Сентоса. Ми дякуємо нашим сінгапурським колегам за гостинність", - сказано в повідомленні.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS Leader and Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018

Як повідомляв УНІАН, раніше в Білому домі зазначили, що перша зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 12 червня в Сінгапурі о 9:00 за місцевим часом (4.00 за київським).