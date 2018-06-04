У Білому домі назвали час першої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

У Білому домі зазначили, що політика США з максимального тиску на КНДР не змінилася.

Перша зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 12 червня в Сінгапурі о 9:00 за місцевим часом (4.00 за київським).

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс на регулярному брифінгу для журналістів, передає Reuters.

Разом із тим Сандерс зазначила, що політика США з максимального тиску на КНДР не змінилася.

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"У нас є санкції, вони дуже сильні, і ми не будемо їх скасовувати, поки Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї", - зазначила представник Білого дому.

"Для президента щоденно проводить брифінги з Північної Кореї його команда радників з питань національної безпеки", - додала вона.

Сара Сандерс також заявила, що консультації між делегаціями США і КНДР проходять позитивно.

"Передова група в Сінгапурі завершує логістичні приготування і буде залишатися там до початку саміту. У демілітаризованій зоні делегація посла США продовжує дипломатичні переговори з північнокорейською делегацією. Консультації були дуже позитивними і спостерігається "серйозний прогрес", - зазначила прес-секретар.

Нагадаємо, 24 травня Трамп скасувала саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже на наступний день заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори щодо організації саміту поновилися.