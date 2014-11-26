Канада надасть Україні нелетальної військової допомоги ще на 11 мільйонів
21:05, 26 листопада 2014Світ
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Допомога включає у себе захисне спорядження та прилади нічного бачення.
Канада надасть українським військовим захисне спорядження / lenta-ua.net
Канада надасть Україні нелетальної військової підтримки ще 11 мільйонів канадських доларів.
Про це повідомляє сайт канадського каналу CBC з посиланням на зроблену заяву міністра оборони Канади Роба Ніколсона в середу в Оттаві.
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Зокрема, надання нової допомоги включає: 5 млн канадських доларів для захисного спорядження та необхідного спорядження в умовах холодної погоди, 3 млн - для утилізації вибухових речовин, 1 млн - устаткування для комунікації, 1 млн - прилади нічного та теплового бачення і біноклі, 1 млн - для здійснення медичної підготовки.
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