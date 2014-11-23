Грібаускайте виступає за надання Україні військової допомоги від ЄС

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "1 + 1".

"Я думаю, що ініціатив (надання допомоги ЄС, - Ред.) має бути багато сьогодні, особливо там, де йдеться про допомогу Україні. Це має бути військова підтримка...", - зазначила Грібаускайте.

Вона також зазначила, що ця допомога має надходити у будь-якій формі - економічній, фінансовій і т.ін.

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Також президент Литви повідомила, що в ході візиту в Україну 24 листопада має намір обговорити з владою надання допомоги по обороні та енергетиці.

"Деяка допомога, яку ми здійснюємо вже сьогодні, не для публічного обговорення. Про неї ми будемо говорити з урядом і президентом України. Зі мною в складі делегації будуть три міністри: міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр енергетики. Так що ці посади, самі їх назви, вже про щось говорять ", - сказала Грібаускайте.

За її словами, в ході візиту вона має намір говорити з українською владою від імені Литви, Європейського Союзу та міжнародних донорів.

При цьому Грібаускайте підкреслила важливість ефективного використання Україною коштів, що надаються та допомоги для подолання корупції.

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За її словами, для отримання фінансової допомоги від ЄС Україні необхідно подолати корупцію в управлінні державою.

"Ми готові допомагати, і ми допоможемо, але, якщо Україна не подолає свою корупцію в управлінні державою, будь-які суми будуть викинутими на вітер", - заявила президент Литви.