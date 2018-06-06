Меркель не бачить можливості для повернення Росії до G8

Канцлер Німеччини наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель не бачить можливості для повернення Росії до групи країн «Великої вісімки».

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Як повідомляє «Європейська правда», посилаючись на N-TV, відповідну заяву канцлер зробила, відповідаючи на питання депутата Бундестагу від правої політсили "Альтернатива для Німеччини".

Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права.

"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" – зазначила вона.

«Велика вісімка», або G8 – міжнародний клуб розвинутих країн, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. У 2014 році Країни G8 розкритикували РФ за анексію Криму та виключили її зі складу G8. Так «Велика вісімка» повернулася до формату «Великої сімки».