Якщо в G8 є вільне місце, ми готові його зайняти - Яценюк

«Якщо у G8 є вільне місце, то Україна готова зайняти його», - сказав Яценюк, викликавши овації присутніх на брифінгу представників преси.

«Але мій посил учасникам «Сімки» в тому, що пора будувати нову систему глобальної безпеки, і залучати до серйозної відповідальності тих, хто цю безпеку порушує», - сказав Яценюк.