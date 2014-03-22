Якщо в G8 є вільне місце, ми готові його зайняти - Яценюк
16:28, 22 березня 2014Політика
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Україна готова зайняти місце Росії у «Великій Вісімці», заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Стівеном Харпером.
Яценюк хоче замінити Росію в G8
«Якщо у G8 є вільне місце, то Україна готова зайняти його», - сказав Яценюк, викликавши овації присутніх на брифінгу представників преси.
«Але мій посил учасникам «Сімки» в тому, що пора будувати нову систему глобальної безпеки, і залучати до серйозної відповідальності тих, хто цю безпеку порушує», - сказав Яценюк.
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