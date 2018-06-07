Трамп дорікнув прем'єру Канади підпалом Білого дому під час війни 1812 року - ЗМІ

Трюдо в ході розмови почав тиснути на Трампа з тим, щоб той пояснив, як мита допомагають вирішенню проблеми «національної безпеки».

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з прем'єром Канади Джастіном Трюдо допустив історичну помилку, пригадавши йому підпал Білого дому під час англо-американської війни 1812 року.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає РБК.

Повідомляється, що телефонна розмова відбулася ще 25 травня. На ній лідери двох країн обговорювали торгові мита, які США ввели з 1 червня на сталь і алюміній з Канади та низки інших країн.

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За словами джерел, Трюдо в ході розмови почав тиснути на Трампа з тим, щоб той пояснив, як мита допомагають вирішенню проблеми «національної безпеки». «Хіба не ви, хлопці, спалили Білий дім?», - сказав у відповідь Трамп, маючи на увазі війну 1812 року.

У Білому домі відмовилися прокоментувати ці повідомлення, зазначає CNN. У Раді національної безпеки США не відповіли на запит про коментар.

Як зазначає видання, історична помилка в коментарі Трампа полягає в тому, що Білий дім під час війни, що почалася 1812 року, спалили британські війська. Події розгорталися 24 серпня 1814 року під час англо-американської війни, яка тривала з 1812 по 1815 рік. Історики відзначають, що напад британських військ на Вашингтон було відповіддю на напад на американське місто Йорк, провінції Онтаріо - території, яка стала згодом Канадою, але на той момент була британською колонією.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон не став розкривати деталі своїх телефонних переговорів з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися минулого тижня. Коментуючи бесіду, Макрон навів цитату німецького канцлера Отто фон Бісмарка про те, що людям краще не знати, з чого робляться сосиски.