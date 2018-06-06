Макрон порівняв розмову з Трампом про мита із сосисками

Президент Франції назвав введення мит на товари з Європи, Мексики і Канади помилковим рішенням.

Президент Франції Еммануель Макрон не став розкривати деталі своїх телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом, які відбулися минулого тижня.

Коментуючи бесіду, Макрон навів цитату німецького канцлера Отто фон Бісмарка про те, що людям краще не знати, з чого робляться сосиски, повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

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"Як казав Бісмарк, якщо б ми сказали людям, з чого робляться сосиски, вони навряд чи захотіли б їх їсти. Тому мені подобається, коли їжу бачать вже готовою. Я не впевнений, що кухонні коментарі підвищили б замовлення на неї або поліпшили апетит", - сказав Макрон.

В офіційній заяві французької влади за підсумками бесіди Макрона з Трампом говорилося, що президент Франції назвав введення мит на товари з Європи, Мексики і Канади помилковим і незаконним рішенням.

У повідомленні Білого дому за підсумками бесіди йшлося, що президенти говорили про торгівлю та міграцію. Макрон також пообіцяв провести "відверту і пряму дискусію" з Трампом у ході майбутньої зустрічі в Канаді.

Напередодні співрозмовники CNN розповіли, що розмова між американським та французьким президентом була "жахливою". "Макрон думав, що він зможе у відносинах із Трампом говорити щиро. Але Трамп не може терпіти подібну критику", - зазначив співрозмовник телеканалу.