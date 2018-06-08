Путін просив канцлера Австрії організувати зустріч із Трампом у Відні - ЗМІ

Мета переговорів - послабити напруженість у відносинах Росії і США з приводу Сирії, України та з інших питань.

Президент РФ Володимир Путін попросив австрійського канцлера організувати влітку зустріч у Відні з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників, передає Дождь. У Білому домі, за даними видання, вивчають цю можливість.

Запит про зустріч Путін зробив під час офіційного візиту в австрійську столицю у вівторок, а канцлер Себастіан Курц пообіцяв звернутися до Трампа з цією пропозицією, розповів співрозмовник. Як очікується, він обговорить це питання з послом США в Німеччині Річардом Гренелллом під час візиту в Берлін на наступному тижні.

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"Австрійці повідомили про готовність провести на своїй території зустріч між президентом Трампом і президентом Путіним", - сказало джерело в американській адміністрації. Мета переговорів - послабити напруженість у відносинах Росії і США з приводу Сирії, України та з інших питань, зазначили співрозмовники.

Путін, за даними The Wall Street Journal, сказав Курцу, що готовий зустрітися з Трампом у Відні під час запланованої на липень поїздки президента США в Європу на саміт НАТО. І Путін, і Трамп "прагнуть до зустрічі", але не хочуть, щоб вона відбулася в американській столиці і воліли б провести її в "нейтральному" місці, зазначили співрозмовники видання.

"Столиця Австрії, нейтральної країни за межами НАТО, яка підтримує більш близькі стосунки з Росією, ніж більшість інших членів ЄС, часто ставала місцем проведення делікатних міжнародних переговорів", - нагадує газета.

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Австрії Себастіан Курц на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним висловився за інтенсивний діалог між Євросоюзом і Росією. Також Курц висловив надію на позитивні зміни на Сході України, завдяки яким у відповідності з Мінськими угодами, можна буде крок за кроком скасовувати санкції.