Курц і Путін обговорили можливості покращення відносин між ЄС і Росією

Відень сподівається, що "інтенсивний діалог призведе до прогресу в двосторонніх відносинах" з Росією.

Канцлер Австрії Себастіан Курц висловився за інтенсивний діалог між Євросоюзом і Росією.

Про це Курц заявив у вівторок, 5 червня, у Відні на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає Deutsche Welle.

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За словами австрійського канцлера, Відень сподівається, що "інтенсивний діалог призведе до прогресу в двосторонніх відносинах". Так само Курц висловив надію на позитивні зміни на Сході України, завдяки яким відповідно до Мінських угод, можна буде крок за кроком скасовувати санкції.

Водночас австрійський канцлер дав зрозуміти, що Австрія під час свого головування в ЄС підтримуватиме рішення Брюсселя стосовно санкцій щодо РФ. Путін, своєю чергою, закликав Євросоюз скасувати санкції проти РФ, назвавши їх такими, що шкодять усім.

Нагадаємо, раніше віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе висловився за скасування санкцій проти Росії.

У липні 2014 року Євросоюз і США запровадили санкції щодо Росії у зв’язку з незаконною анексією Криму та агресією РФ на Донбасі й неодноразово розширювали та продовжували їх.