Трамп має намір запросити Кім Чен Ина до США

Трамп запросить лідера Північної Кореї, якщо переговори лідерів двох країн в Сінгапурі пройдуть успішно.

Президент Трамп каже, що він «неодмінно» запросить Кім Чен Ина відвідати Сполучені Штати, якщо переговори на вищому рівні в Сінгапурі пройдуть добре.

Про це повідомляє Associated Press. Трамп каже, що він, ймовірно, надав би перевагу Білому дому ныж своєму приватному клубу Mar-a-Lago в Палм-Біч, штат Флорида, в якості місця для розміщення Кім Чен Ина.

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«Мабуть, почнемо з Білого дому», — заявив президент США під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Раніше адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Кім Чен Ин на колінах благав провести саміт США-КНДР.