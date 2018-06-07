Кім Чен Ин навколішки благав провести саміт США-КНДР - адвокат Трампа

Це сталося після відмови Трампа проводити саміт.

Після заяви президента США Дональда Трампа про скасування саміту з КНДР північнокорейський лідер Кім Чен Ин на колінах благав американського колегу все-таки провести зустріч.

Про це повідомив адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, передає "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

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"Вони говорили, що збираються розпочати ядерну війну з нами, вони готуються перемогти нас в ядерній війні. Ми сказали, що в таких умовах не будемо проводити саміт", - сказав Джуліані.

Через це, каже Джуліані, Кім Чен Ин "став на коліна і благав", щоб переговори таки відбулися.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Дональд Трамп скасував саміт, але вже наступного дня заявив про шанс на його проведення.

26 травня лідери держав підтвердили що саміт Північної Кореї і США повинен бути проведений. Він пройде 12 червня в Сінгапурі о 9:00 за місцевим часом (4.00 за київським).