Трамп виступив за повернення Росії до складу G8

Президент США заявив, що Росія має бути "за столом переговорів".

Президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії до «Великої вісімки».

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

У повідомленні йдеться, що Трамп закликав повернути Росію до зустрічі світових економічних сил.

Як наголошує CNBC, що після анексії Криму в 2014 році РФ була з групи країн "Великої вісімки". Анексія Криму була засуджена світовою спільнотою та викликала багатосторонні економічні санкції.

«Вони викинули Росію, вони повинні дозволити Росії повернутися. Ми повинні мати Росію за столом переговорів», - заявив Трамп перед тим, як відбути на саміт "Великої сімки" до Канади.

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Як відомо, Росію прийняли до складу "Великої сімки" промислово розвинених країн світу у 1997 році, перетворивши це об’єднання на "Велику вісімку", через політичну вагу Росії. Проте через економічну недорозвиненість РФ допускали лише до політичних зустрічей, а не до економічних та фінансових.

"Велика сімка" відновилась у первісному складі (Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія; в зустрічах також беруть участь керівники органів Євросоюзу) після виключення РФ через окупацію Криму.

У "Великій сімці" неодноразово заявляли, що для можливого повернення до складу об’єднання Росія має виконати Мінські домовленості щодо припинення агресії на сході України та повернути окупований Крим до складу України.