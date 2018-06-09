G7 планує створити "групу швидкого реагування" на дії Росії

Ініціатором створення групи виступила прем'єр Великобританії Тереза Мей.

Лідери країн "Великої сімки", які зустрічаються в ці вихідні в канадському Квебеку, погодили створення так званого "підрозділу швидкого реагування" для боротьби з ворожими діями інших держав, таких як кібератаки або отруєння.

Як повідомляє The Guardian, ініціатором створення групи виступила прем'єр Великобританії Тереза Мей, яка висловила незгоду з пропозицією президента США Дональда Трампа повернутися до формату G8, що передбачає участь Росії в саміті.

За твердженням Мей, її позиція щодо Москви полягає в тому, щоб «мати справи з Росією, але остерігатися».

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"Ми повинні нагадати собі, чому "вісімка" стала "сімкою" - це тому, що Росія незаконно анексувала Крим. Ми бачили злочинну діяльність Росії різними способами, включаючи на вулицях Солсбері у Великобританії", - сказала Мей.

Одна з цілей ініціативи описана як «поліпшення розуміння політики країн-партнерів та порогових значень для прийняття відповідних заходів на загрози». Для цього пропонується розширити обсяги обміну інформацією про потенційні загрози та методи боротьби з ними.

«Ми стаємо організованими, і ... ми зробимо скоординовані дії проти тих, хто прагне порушити правила, які встановлюють міжнародну систему», — сказала Мей.

Раніше повідомлялося, що лідери країн G7 планують спільно протистояти зовнішнім втручанням у вибори.