Трамп: Обама дозволив Росії забрати в України Крим

При цьому президент США стверджує, що під час захоплення Росією Криму вчинив би по-іншому.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що попередній президент Барак Обама дозволив Росії забрати в України Крим.

Про це він заявив на прес-конференції в рамках участі у саміті лідерів країн "Великої сімки" в регіоні Шарлєвуа (Квебек), що транслювалася на сайті Білого дому.

"Ви знаєте, ви маєте запитати президента Обаму, тому що він був тим, хто дозволив, щоб Крим був втрачений. Це сталося під час його керівництва, і він був тим, хто дозволив Росії вторгнутися до Криму й витратити там багато коштів, тому що вони витратили багато грошей на перебудову, і я думаю, вони там мають базу для підводних човнів", - заявив Трамп.

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"Обама може говорити все що захоче, але він дозволив Росії забрати Крим. Я, напевно, вчинив би зовсім по-іншому, але ви дійсно маєте запитати про це у президента Обами. Ви знаєте, чому він зробив це? Але це було зроблено давно", - наголосив Трамп.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим, організувавши псевдореферендум з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% учасників висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.