МЗС Британії назвало п'ять причин, чому "референдум" в Криму був незаконним
Міністерство закордонних справ Великобританії навело п’ять причин незаконності так званого референдум у Криму, проведеного чотири роки тому, в наслідок якого Росія анексувала український півострів.
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Першим пунктом у списку заявлено те, що "референдум" порушував Конституцію України, і був проголошений незаконним ОБСЄ та "Великою Сімкою", передає Голос Америки.
Друге - проросійська пропаганда домінувала, в той час, як українську пресу було закрито.
Третє - саме голосування було підготовлено за 20 днів, що не дало можливості для громадського обговорення.
Четверте - російські військові захопили ключові частини півострова, і громадяни мали голосувати під пильним поглядом російських "зелених чоловічків".
По-п'яте - на референдумі не були присутні спостерігачі, які заслуговують на довіру.
Також ЄС не визнав виборів президента Росії в анексованому Криму, які пройшли там вчора.
В спільній статті, міністри Данії, Швеції, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Румунії та України наголосили, що чотири роки тому Росія провела остаточну незаконну окупацію Криму – суверенної території України, яку Росія визнавала в рамках низки міжнародних угод. "Те, що відбувається в Криму, стосується не тільки України, це стосується нас усіх. Тому ми не забудемо і не полишимо Крим", - наголошується в заяві міністрів.
До позиції ЄС приєднались і інші країни. Зокрема, МЗС Норвегії заявило: "Норвегія не визнає російські президентські вибори в Криму. Норвегія продовжує підтримувати політику ЄС з невизнання".
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд також виступила з відповідною заявою. "Чотири роки тому було проведено вторгнення і незаконну окупацію Криму. Канада підтримує народ України і завжди захищатиме суверенітет та територіальну цілісність перед лицем російської агресії", - наголосила Фріланд.