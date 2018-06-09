"Це було б добре для світу": Трамп наполягає на поверненні Росії до G8

Президент США висловив переконання, що повернення РФ до складу групи мало б позитивні наслідки в усьому світі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наполягає, що для світу було б краще, якби Росії дозволили повернутися до складу групи країн «Великої сімки» (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія).

Про це він заявив на прес-конференції в рамках участі у саміті лідерів країн "Великої сімки" в регіоні Шарлєвуа (Квебек), що транслювалася на сайті Білого дому.

Трамп пояснив, чому Росію треба повернути до групи високорозвинених країн.

"Я б вважав за краще побачити Росію у "Великій вісімці" на противагу "Великій сімці". Я б сказав, що G8 є вагомішою групою, ніж G7 - абсолютно", - наголосив Трамп.

При цьому він запевнив, що вже досить давно не спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Разом з тим президент США висловив переконання, що повернення РФ до складу групи високорозвинених країн мало б позитивні наслідки в усьому світі.

"Це обговорювалося. Деяким людям подобається ідея повернення Росії. Це раніше було "Великою вісімкою", а не "Великою сімкою". І дещо сталося деякий час тому, що тепер Росія не бере участі. Я думаю, що це стало б активом, якби Росія повернулася", - заявив Трамп.

Президент США вважає, що треба прагнути миру, а не грати в ігри.

"Я думаю, це було б добре для світу, добре для Росії, добре для Сполучених Штатів, добре для усіх країн нинішньої "Великої сімки". Я думаю, що "Велика вісімка" була б кращою. Я думаю, що повернення Росії було б позитивною справою. Ми прагнемо миру у світі, ми не прагнемо грати у ігри", - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, РФ виключили з G7 у 2014 році після окупації Криму. 8 червня 2018 року Трамп виступив за повернення Росії до складу «Великої сімки».

Того ж дня президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що "Велика сімка" має залишатися незмінним форматом. Він додав, що долучення Росії до групи високорозвинених країн вимагатиме визначення нових цілей та ролі.

Своєю чергою канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що повернення Росії до складу «Великої сімки» неможливе, доки не буде досягнуто суттєвого поступу в ситуації з Україною.