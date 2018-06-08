Трамп "ставиться до союзників із презирством": Маккейн розкритикував ідею повернення Росії до G8

За словами Маккейна, ініціатива Трампа повернути Росію до G7 "веде до зменшення лідерства США у світі".

Слова президента США Трампа про необхідність повернення Росії до складу "Великої сімки" призводять до зменшення лідерства Америки у світі.

Про це заявив сенатор-республіканець Джон Маккейн, передає Голос Америки.

"Володимир Путін з власної волі зробив Росію недостойною членства у "Великій вісімці", коли вдерся до України та анексував Крим. З того часу він не зробив нічого, що змінило би цей дуже очевидний факт. Щодня, очолювані Росією сепаратисти, вбивають українців на Донбасі. Щодня сили Путіна допомагають Асаду вирізати сирійців. Щодня за допомогою вбивств, кібернападів та ворожого впливу, Росія здіснює напад на демократичні інститути в цілому світі", - заявив Маккейн.

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Сенатор-республіканець також відзначив, що президент ставиться до супротивників США з повагою, а до союзників - із презирством.

"Це антитеза так званого "реалізму, заснованого на принципах" і однозначно веде до зменшення лідерства США у світі", - відзначив Маккейн.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію до складу країн "Великої вісімки".

Цю заяву Трампа підтримав новопризначений прем'єр-міністр Італії Джозеппе Конте і також закликав повернути Росію до складу G8. Зазначимо, що раніше Конте заявляв про необхідність зміцнення зв'язків з Росією та закликав до перегляду санкцій ЄС щодо РФ.