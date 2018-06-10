Путін назвав умову, за якої готовий зустрітися з Трампом

При цьому він зазначив, що предметно про місце можливої зустрічі не говорили.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом «щойно американська сторона буде готова».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам після завершення роботи саміту Шанхайської організації співробітництва.

«Президент Сполучених Штатів сам не раз говорив про те, що вважає таку зустріч доцільною, а я підтверджую: це так і є насправді. Можу ще раз повторити, в нашій останній телефонній розмові він висловив занепокоєння з приводу загрози нового витка гонки озброєнь. Я з ним згоден», - сказав Путін.

«Але для того щоб це все предметно обговорювати, потрібно, щоб наші міністерства закордонних справ працювали, експерти працювали дуже тісно один з одним. І звичайно, необхідні особисті зустрічі. Як тільки - так відразу. Щойно американська сторона буде готова, так відразу ця зустріч відбудеться, виходячи, звичайно, і з мого робочого графіка», - додав він.

При цьому він зазначив, що предметно про місце можливої зустрічі не говорили, але багато країн виявляють бажання сприяти цьому.

Читайте такожУ Кремлі повідомили, що обговорюється можливість зустрічі Трампа і Путіна у Відні

«Це і деякі європейські країни, в тому числі Австрія. Мабуть, іншого я і не чув. Загалом, це, мені здається, питання технічне. Важливо, щоб ці зустрічі, якщо ця зустріч відбудеться, були наповнені конкретним змістом», - зауважив Путін.

Як повідомляв УНІАН 20 березня Трамп після телефонного дзвінка, яким він привітав президента РФ з його переобранням на пост російського президента, заявив, що зустрінеться з Путіним в недалекому майбутньому.

У свою чергу в Кремлі заявили, що дата і місце можливої зустрічі Трампа і Путіна не визначені.

Також у Кремлі заявили, що Трамп і Путін по телефону обговорили Сирію і «внутрішньоукраїнську кризу».

«Обговорювалися сирійська проблема і внутрішньоукраїнська криза. З обох сторін наголошено на необхідності досягнення якнайшвидших зрушень в їхньому врегулюванні», - говорилося в повідомленні Кремля, а також зазначалося, що Трамп привітав Путіна з перемогою на президентських виборах.