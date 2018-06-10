В результаті авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули 17 мирних жителів

Зокрема, авіаудар було завдано по дитячій лікарні.

Сьогодні, 10 червня, в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаудару загинули 17 мирних жителів.

Читайте такожРосія несе відповідальність за хіматаки в Сирії - Держдеп

Про це повідомляє видання Anadolu.

Згідно інформації, авіація режиму Башара Асада завдала удари по населених пунктах Биннеш, Тефтеназ і Ариха, а також Рам Хамдан і Бенні.

Так, удар був нанесений по будівлі дитячої лікарні в Тефтенази, де загинули 5 осіб, у тому числі троє дітей. В цілому в Тефтенази вбито 13 осіб. У Арихе загинули 2 людини, в Биннеше і Рам Хамдани по одному.

Зараз триває розбір завалів.