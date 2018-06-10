Стрілянина на приватній вечірці в Голлівуді: 7 постраждалих

П'ятеро постраждалих отримали вогнепальні поранення, ще двоє - поранення іншого характеру.

В Північному Голлівуді в США на приватній вечірці сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали сім осіб.

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Про це повідомляє видання NBC.

Повідомлення про стрілянину надійшло близько 01:00 за місцевим часом.

Згідно інформації пожежного департаменту Лос-Анджелеса, п'ятеро постраждалих отримали вогнепальні поранення, ще у двох - поранення іншого характеру.

Район був перекритий для розслідування.

Інформація про стрілка наразі невідома.