Трамп розповів, як повів би себе при стрільбі

Трамп запевняє, що побіг би всередину школи, навіть якщо б у нього не було зброї.

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з губернаторами штатів в Білому домі розповів про свої передбачувані дії у разі, якщо б він був поруч під час стрілянини у школі у Флориді.

«Ніколи точно не знаєш, що трапилося насправді, але я впевнений, що я б побіг всередину школи, навіть якщо б у мене не було зброї, і я думаю, що майже кожен з присутніх вчинив би так само», — сказав Трамп. Про це повідомляє Associated Press.

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Повідомляється, що значну частину зустрічі Трамп присвятив обговоренню події в школі у Флориді: 14 лютого колишній учень з напівавтоматичної гвинтівки застрелив 17 осіб.

Раніше повідомлялося, що помічник шерифа не спробував зупинити стрілка у Флориді. Трамп пропонував кілька рішень після стрілянини: заборонити продаж зброї особам до 21 року і роздати зброю вчителям.