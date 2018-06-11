"Ніж у спину": радник Трампа відповів на критику прем'єра Канади на саміті G7

Раніше президент США Дональд Трамп написав у твіттері, що дав розпорядження американським представникам не підписувати комюніке саміту через, як він висловився, "нечесні" заяви канадського прем'єра.

Радник президента США з економіки Ларрі Кудлоу звинуватив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в тому, що Сполучені Штати відмовилися підписувати спільне комюніке за підсумками саміту "Великої сімки" в Канаді.

За словами Кудлоу, виступ Трюдо на прес-конференції під завісу саміту став "ударом ножа в спину" для США. Канадський прем'єр у своєму виступі піддав Вашингтон критиці, зокрема, за введення мит на ввезення сталі та алюмінію, передає Радіо Свобода.

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Радник Трампа також сказав, що президент зайняв жорстку позицію, оскільки не хотів показати "слабкість" перед зустріччю з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Раніше президент США Дональд Трамп написав у твіттері, що дав розпорядження американським представникам не підписувати комюніке через, як він висловився, "нечесні" заявиТрюдо.

Канадські представники висловили здивування вчинком Трампа, заявивши, що Трюдо не сказав на прес-конференції нічого нового, розбіжності США та інших країн "Сімки" щодо питання мит ніхто не приховував.

Німеччина і Франція не підтримали позицію Трампа. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас написав у неділю, що президент США одним твітів "зруйнував довіру" між Сполученими Штатами та країнами ЄС.

Раніше в неділю стверджувалося, що підсумкове комюніке саміту погодили всі лідери країн "Великої сімки". У тексті документа йшлося про прихильність всіх країн організації вільної торгівлі до єдиних правил.