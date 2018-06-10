"Не зацікавлені": прем'єр Канади прокоментував пропозицію Трампа щодо повернення Росії в G8
03:02, 10 червня 2018Світ
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Дану заяву Трюдо зробив за підсумками саміту G7.
Джастін Трюдо / REUTERS
Канадський прем'єр Джастін Трюдо сказав, що Канада в даний момент не зацікавлена в поверненні Росії в G8, про яке раніше говорив президент США Дональд Трамп.
«Це не те, чим ми в даний момент зацікавлені — повернення Росії в цей формат», — сказав Трюдо, передає Reuters.
Дану заяву Трюдо зробив за підсумками саміту G7.
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Раніше президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що повернення Росії до «великої вісімки» (G8) було б корисним.
Канадський міністр закордонних справ Христя Фріланд підтвердила, що під час саміту пройшли переговори щодо повернення Росії в G8, проте вони відбулися у неофіційній обстановці.
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