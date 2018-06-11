ЗМІ знайшли «золотий» російський слід у фінансуванні Brexit британським мільйонером

Британський мільйонер-спонсор кампанії за вихід Британії з ЄС зустрічався з російськими чиновниками напередодні референдуму. Йому пропонували придбати російські золоті копальні

Мільйонер Аарон Банкс, причетний до фінансування інформаційної кампанії за вихід Великобританії з ЄС, неодноразово зустрічався з російськими дипломатами.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на документи, що опинилися в розпорядженні видання, передає Ракурс.uа.

«Британський бізнесмен, мільйонер Аарон Банкс, який фінансував кампанію Найджела Фаража за Brexit, неодноразово зустрічався з російськими дипломатами в посольстві в Лондоні напередодні референдуму», — йдеться в повідомленні.

Витративши 12 млн фунтів стерлінгів на кампанію, Банкс став найбільшим донором в історії Британії. Сам він неодноразово заперечував, що зустрічався з чиновниками РФ, і відкидає всі припущення, що російські гроші відігравали значну роль при підготовці до Brexit.

Однак з'ясувалося, що зустріч керівників кампанії за вихід Британії з ЄС з росіянами все ж мала місце. Крім того, вони літали до Москви в лютому 2016 року.

Лідери руху Leave. EU кілька разів зустрічалися з високопоставленими російськими чиновниками з листопада 2015 року по 2017 рік. Дві з цих зустрічей припали на тиждень, коли Leave. EU запустила свою офіційну кампанію.

Також російський посол познайомив Бенкса з неназваним російським бізнесменом, який запропонував йому купити проект з видобутку золота вартістю в кілька мільярдів доларів. Це сталося на наступний день після старту кампанії Leave.EU.

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Зокрема, Бенксу запропонували вкласти гроші в придбання шести золотих копалень в Сибіру, щоб, об'єднавши їх в одне підприємство, в результаті отримати кілька мільярдів доларів доходу.

Видання зазначає, що на 12 червня заплановано засідання Комітету британського парламенту з питань культури, ЗМІ, спорту та цифрових технологій. На ньому Банкс повинен відповісти, яку роль грала його кампанія Leave. EU у референдумі.

«Він сказав, що одного разу зустрічав російського посла, тепер ми знаємо, що зустрічей було більше. Були поїздки в Москву, а ще нібито вигідні пропозиції бізнесу. Відбулися ці бізнес-операції? Чи були ці кошти використані при політичній агітації? Я думаю, що це все важливі питання, і я думаю, що люди хочуть знати відповідь», — заявив голова комітету Даміан Коллінз.

Додамо, що мільйонер одружений на росіянці Катерині Падериній.

Нагадаємо, в березні 2018 року під час дебатів у Європарламенті Brexit лідер фракції лібералів Гі Верхофстадт запропонував укласти Угоду про асоціацію між ЄС і Великобританією, яке схоже на договір з Україною.

Угода дозволить зберегти ключові напрямки взаємодії між великою Британією та країнами Євросоюзу після процедури Brexit. Мова йде про торгівлю і загальної політики безпеки.