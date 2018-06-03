Велика Британія готує до саміту ЄС список пропозицій стосовно Brexit

За словами голови МВС країни, документ з текстом пропозицій буде оприлюднено до саміту.

Велика Британія готує до призначеної на червень зустрічі глав країн Європейського Союзу список пропозицій щодо Brexit.

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Як повідомляє Reuters, про це заявив міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід.

За його словами, на червневому засіданні Ради ЄС буде надано конкретні пропозиції.

"Я абсолютно впевнений, що на червневому засіданні Ради ЄС прем'єр-міністр матиме низку конкретних пропозицій і наші європейські колеги позитивно на них відреагують", - повідомив він.

Він також додав, що озвучені пропозиції відповідають більш раннім заявам прем'єр-міністра Терези Мей. До самого документа, що містить підготовлені пропозиції, буде відкрито доступ для ознайомлення за кілька днів до призначеного на 28-29 червня саміту.