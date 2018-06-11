У Румунії російський посол став жертвою кишенькового злодія
17:25, 11 червня 2018Світ
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Перебуваючи на площі, дипломат відчув легкий дотик в районі грудей, а потім зрозумів, що з кишені його сорочки зник гаманець.
Ілюстрація / REUTERS
Російського посла у Румунії Валерія Кузьміна обікрали під час поїздки до міста Сібіу.
Як передає Європейська правда, посол Росії разом з дружиною перебував на Великій площі Сібіу, коли відчув легкий дотик в районі грудей, а потім зрозумів, що з кишені його сорочки зник гаманець.
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За словами дипломата, у гаманці було 1250 леїв, 250 доларів, декілька карток лояльності, а також дипломатична картка.
Поліція відкрила справу з цього приводу і проводить розслідування крадіжки. Представники повітової поліції Сібіу заявили, що встановлюють особу зловмисника.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Москві пояснили, звідки в посольстві Росії в Аргентині взялося майже 400 кг кокаїну.
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