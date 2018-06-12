Трамп та Кім Чен Ин вирушили на місце зустрічі: з’явилися фото кортежів

04:23, 12 червня 2018
Світ
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Кортеж лідера КНДР / REUTERS

Відповідні фото оприлюднило агентство Reuters.

На них можна побачити, що до готелю Capella, де відбудуться перемовини, політиків супроводжували кортежі із автівок чорного кольору та мотоцикли.

Кортеж північнокорейського лідера складався з автомобілів Mercedes, супровід Трампа – з автівок Cadillac.

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Новина в сюжеті: Зустріч Трампа та Кім Чен Ина
Теги: #США#КНДР