Трамп та Кім Чен Ин вирушили на місце зустрічі: з’явилися фото кортежів
04:23, 12 червня 2018Світ
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До готелю Capella, де відбудуться перемовини, політиків супроводжували кортежі із автівок чорного кольору та мотоцикли.
Кортеж лідера КНДР / REUTERS
Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин вже вирушили до місця саміту на сінгапурському острові Сентоса.
Відповідні фото оприлюднило агентство Reuters.
На них можна побачити, що до готелю Capella, де відбудуться перемовини, політиків супроводжували кортежі із автівок чорного кольору та мотоцикли.
Кортеж північнокорейського лідера складався з автомобілів Mercedes, супровід Трампа – з автівок Cadillac.
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