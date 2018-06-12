Трамп та Кім Чен Ин вирушили на місце зустрічі: з’явилися фото кортежів

До готелю Capella, де відбудуться перемовини, політиків супроводжували кортежі із автівок чорного кольору та мотоцикли.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter