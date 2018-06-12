Трамп і Кім Чен Ин зустрінуться вже за кілька годин: у Білому домі розповіли деталі саміту

Після завершення саміту, близько 20:00, Трамп даватиме прес-конференцію, зазначили у Білому домі.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином вранці о 9:00 (04:00 за Києвом).

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Як повідомляє прес-служба Білого дому, після першого вітання Трамп та Кім Чен ИН візьмуть участь у зустрічі "тет-а-тет", з перекладачами відбудеться розширена двостороння зустріч і робочий ланч.

Після завершення саміту, близько 20:00, Трамп даватиме прес-конференцію, зазначили у Білому домі.

Делегація Сполучених Штатів на розширеній двосторонній зустрічі включатиме держсекретаря Майка Помпео, начальника штабу Трампа Джона Келлі і радника з національної безпеки Джона Болтона. Прес-секретар Сара Сендерс, посол Сун Кім і старший директор Ради національної безпеки з питань Азії Метт Поттінгер приєднаються до робочого обіду.