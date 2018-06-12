США зобов'язалися надати КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння

ЗМІ опублікували повний текст заяви, підписаної у Сінгапурі Дональдом Трампом та Кім Чен Ином.

Президент США Дональд Трамп зобов'язався надати Північній Кореї гарантії безпеки, а лідер КНДР Кім Чен Ин, в свою чергу, підтвердив свої наміри провести повну денуклиаризацию Корейського півострова.

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Про це йдеться у спільній заяві, підписаній лідерами США та Північної Кореї за підсумками саміту в Сінгапурі, повний текст якого наводить телеканал CNN.

Зокрема, сказано, що Трамп та Кім Чен Ин провели всебічний, глибокий і щирий обмін думками з питань, пов'язаних з початком нових відносин між країнами і побудовою стійкого і надійного мирного режиму на Корейському півострові.

«Президент США зобов'язався надати гарантії безпеки Корейській Народно-Демократичній Республіці і голова КНДР Кім Чен Ин знову підтвердив своє рішуче та непохитне зобов'язання щодо повної денуклеаризації Корейського півострова», - йдеться в документі.

Лідери країн зобов'язалися співпрацювати, щоб розвивати "нові відносини між США і КНДР", для сприяння миру, процвітання і безпеці Корейського півострова.

Нагадаємо, сьогодні в Сінгапурі відбувся історичний саміт між США та КНДР. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет, на якій були присутні лише перекладачі, а потім підписали спільний документ.

Згідно з підписаним документом, Північна Корея зобов'язується відмовитися від ядерної зброї, а у відносинах між Пхеньяном та Вашингтоном настає «перезавантаження».